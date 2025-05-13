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Угода розрахована до 2030 року.

Швейцарський Цюрих підписав контракт із українським воротарем Євгеном Морозовим. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Угода між 18-річним українцем та 13-кратним чемпіоном Швейцарії розрахована до літа 2030 року.

З наступного сезону Євген тренуватиметься та виступатиме з першою командою клубу.

До цього Мозоров пройшов молодіжні команди Цюриха та виступав за дубль швейцарського колективу. Він перебрався до Швейцарії взимку 2023 року.

Цього сезону вихованець київського Арсеналу провів 23 матчі, з яких п'ять на нуль при 36 пропущених м'ячах.

Після 35 турів Цюрих очолює групу на вибування у швейцарській Суперлізі, посідаючи сьоме місце у загальній таблиці.