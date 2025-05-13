Інше

Легендарний італійський тренер вже готується до старту у відборі на ЧС-2026.

Напередодні офіційно стало відомо про призначення Карло Анчелотті на посаду головного тренера збірної Бразилії, яку він посідатиме до завершення чемпіонату світу 2026 року.

Іменитий італійський фахівець вже працює над формуванням своєї тренерської команди, і серед потенційних кандидатів — колишній гравець збірної Бразилії, мадридського Реала та Мілана Кака.

За інформацією CNN Brasil, Анчелотті вже вийшов на зв’язок з легендою Сан-Паулу, з яким у нього пов’язаний успішний період у Мілані.

Нагадаємо, у 2007 році під керівництвом Анчелотті Кака був визнаний найкращим футболістом світу. Вони також працювали разом у мадридському «Реалі» в 2013 році.

Перший матч Анчелотті на чолі Бразилії відбудеться 5 червня у кваліфікації до ЧС-2026 проти Еквадору в Гуаякілі. Другий поєдинок команда зіграє 10 червня — проти Парагваю в Сан-Паулу.