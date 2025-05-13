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Легенда опікуватиметься чинним володарем Кубка країни.

Легендарний бомбардир київського Динамо Максим Шацьких призначений головним тренером Андижана, передає офіційна сторінка клубу в Telegram.

Новий етап кар'єри 46-річного узбецького спеціаліста в себе на батьківщині розпочнеться відзавтра, 14 травня. Уже 17-го Андижан гостюватиме в Шуртана (10-й тур чемпіонату Узбекистану-2025).

Про тривалість угоди з Шацьких інформації немає. Раніше він працював у Пахтакорі, двічі привівши клуб із Ташкента до чемпіонства (2022 і 2023).

Андижан зараз іде 12-м із 16-ти в турнірній таблиці узбецької Суперліги, маючи дев'ять очок. Минулого року "орли" виграли Кубок країни, кваліфікувавшись до азійського аналогу Ліги Європи на сезон-2025/26.