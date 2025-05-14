Завершилася 1175 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 росію офіційно визнали винною за збиття МН17. Найближчими тижнями розглянуть питання компенсації.

🔸 Зеленський у разі прямих переговорів у Туреччині зустрічатиметься лише з путіним, а не іншими посадовцями — заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк

🔸 У Франції стартував Каннський кінофестиваль. У перший день покажуть три стрічки про Україну

🔸 Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду вимагає від Офісу президента доказів для запровадження санкцій щодо Порошенка

🔸 Україна завершила процедури для запуску Американсько-Українського фонду відбудови, а також підписала зі США дві додаткові угоди 

 

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)


Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Найбільш активно ворог діє на Покровському напрямку.

На даний час загалом відбулося 125 бойових зіткнень.

Сьогодні держава-терорист завдала 60 авіаційних ударів, застосувавши 101 керовану бомбу. Окрім того, загарбники залучили для ударів 1052 дрони-камікадзе та здійснили 3580 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку ворог один раз намагався просунутися до позицій наших захисників у районі Вовчанська.

Двічі ворог намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку — поблизу Піщаного та Загризового.

На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбили 17 російських атак у районах Новомихайлівки, Новосергіївки, Колодязів, Григорівки та в бік Рідкодуба, Липового, Зеленої Долини, Ольгівки. Ще сім атак тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили три ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки.

На даний час на Краматорському напрямку відбулося вісім ворожих атак у районах Часового Яру та в бік Білої Гори. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

На Торецькому напрямку наші військові відбили шість ворожих атак у районах Торецька та в напрямку Диліївки.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 42 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Малинівка, Єлизаветівка, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолексіївка, Новоолександрівка, Запоріжжя, Андріївка та в напрямку населених пунктів Стара Миколаївка, Муравка, Олексіївка, Нова Полтавка, Яблунівка, Миролюбівка, Зоря, Промінь. Стримуючи ворожий натиск, відбито 40 атак, два боєзіткнення тривають дотепер. Авіація агресора завдала ударів КАБами по Полтавці та Русиному Яру.

За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 144 особи убитими та пораненими. Наші воїни знищили міномет, вісім розвідувальних БпЛА, вісім одиниць автомобільної техніки, три мотоцикли. Також українські захисники уразили гармату, міномет та одну бойову броньовану машину ворога.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили 20 ворожих атак поблизу Костянтинополя, Скудного, Рівнополя, Привільного, Вільного Поля, Шевченка, Багатиря, Новополя, Одрадного та в бік Зеленого Поля. Дотепер триває п’ять боєзіткнень. Населені пункти Новодарівка та Темирівка зазнали авіаційних ударів керованими бомбами.

На Гуляйпільському напрямку авіаційних ударів зазнали Високе, Малинівка та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили дві атаки загарбників у напрямках Новоданилівки та Малої Токмачки. Ворог завдав авіаударів по району Кам’янського.

На Придніпровському напрямку агресор здійснив п’ять невдалих спроб просунутися вперед у напрямку Садового.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де наші війська за сьогодні відбили вісім атак противника. Російські загарбники завдали 17 авіаударів, застосувавши 33 керовані авіабомби, та здійснили 241 артилерійський обстріл, зокрема десять — із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні варто відзначити воїнів 65-ї окремої механізованої бригади, 40-ї окремої бригади берегової оборони Морської піхоти та 2-го полку Національної гвардії України, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Биймо ворога та наближаймо нашу Перемогу!

Слава Україні!

 

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Дорогі українці, українки!

Зараз у Харкові тривають роботи після удару російського дрона. Попередньо, люди не постраждали. Це був черговий російський удар по енергетичному об’єкту – абсолютно цивільному об’єкту. росія – у своєму дусі. Коли всі від них чекають відповіді про припинення вогню та про прямі перемовини, вони відповідають новими ударами та штурмами. Єдиний, хто затягує війну, єдиний, через кого війна почалась, через кого вона триває, – це саме росія. Увесь світ це розуміє абсолютно. Тиск потрібен. Тиск, щоб у Москві перестали думати, наче світ іще може зачекати. Потрібне закінчення війни – достойне та справедливе. росія багато говорить про прямі перемовини, а коли доходить до справи – вони ховаються. Треба вирішувати. Треба вирішувати з тим, від кого справді залежить, що буде далі. Зараз наша команда активно готує візит у Туреччину. Сьогодні позицію України ми дуже детально представили всім нашим партнерам. Я хочу подякувати за підтримку. Дуже важливий кожен сигнал, що потрібне припинення вогню – тривале й безумовне. Дуже важливий також і кожен сигнал, що потрібні прямі перемовини й на найвищому рівні. Саме путін у росії все визначає, саме він має вирішувати питання війни. Це його війна. Тому й перемовини мають бути з ним.

Я хочу сьогодні відзначити заяву лідерів країн Північної Європи, країн Балтії – я хочу подякувати за підтримку, зокрема за підтримку перемовин. Загалом європейські лідери роблять сильні заяви, роблять дуже сильні кроки. Я хочу подякувати за це ще раз. Знаємо думку зокрема й Китаю щодо підтримки припинення вогню та перемовин. Сполучені Штати ясно та недвозначно говорять, що лідери мають зустрітись. Україна абсолютно готова до справді ефективного формату розмови.

Була у мене доповідь сьогодні міністра закордонних справ України щодо його контактів із нашими партнерами та відповідних наших планів. Керівник Офісу Президента фактично весь день у перемовинах. Був також сьогодні із доповіддю міністр оборони України – на його рівні теж є відповідна важлива комунікація. Ми працюємо, щоб позиції України були сильними і щоб дипломатія була результативною.

Важлива і внутрішня ситуація в Україні – усе, що потрібно для стійкості нашої держави, для забезпечення людей. Була сьогодні доповідь керівника Державної податкової служби України пана Кравченка щодо протидії тіньовим схемам і забезпечення фінансової стабільності України. Для всієї нашої держави це дуже важливо. Хороші є результати. Попри війну та не зважаючи на будь-яку дипломатичну турбулентність, усі соціальні виплати в Україні забезпечені. І так буде й далі.

Я хочу подякувати всім, хто з Україною!

Слава Україні!"

Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні! 