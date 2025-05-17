Інше

Другий трофей для українця у складі грецької команди.

Форвард Олімпіакоса Роман Яремчук допоміг своїй команді завоювати Кубок Греції: у фіналі турніру було обіграно ОФІ Крит (2:0).

На дев'ятій хвилині гри голом відзначився Ель-Каабі. На 71-й хвилині українець вийшов на поле, а в компенсований час відзначився голом, а також отримав жовту картку.

Таким чином, Яремчук завоював з Олімпіакосом другий трофей за сезон (чемпіонат Греції та Кубок Греції). Крім того, українець завершив сезон із 10 голами та 4 асистами в 33 іграх.