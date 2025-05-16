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Заробив 275 мільйонів доларів за рік і обійшов Каррі та Ф’юрі більш ніж на 100 мільйонів.

Кріштіану Роналду, нападник Ан-Насра та збірної Португалії, вп’яте у своїй кар’єрі очолив рейтинг найбільш оплачуваних спортсменів світу за версією авторитетного журналу Forbes. Упродовж останніх 12 місяців 40-річний футболіст заробив вражаючі 275 мільйонів доларів, що дозволило йому втретє поспіль очолити список.

Найближчий переслідувач Роналду – зірка NBA Стефен Каррі – відстав більш ніж на 100 мільйонів, заробивши 156 млн доларів. Третю позицію зайняв британський боксер Тайсон Ф’юрі із річним доходом у 146 млн.

До десятки увійшли представники п’яти різних видів спорту, а футболістів у списку одразу троє – Роналду, Мессі (5 місце, $135 млн) та Бензема (8 місце, $104 млн). Рейтинг також включає зірок баскетболу, боксу, американського футболу та бейсболу.

Раніше повідомлялось, що Роналду-молодший вперше викликаний до збірної Португалії U-15.