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Престижний захід восени прийматиме столиця Франції.

Організатори премії Золотий м'яч оголосили дату проведення 69-ї церемонії вручення цієї престижної індивідуальної нагороди.

Як і в 2024-му, захід прийматиме паризький Театр Шатле. Однак, якщо роком раніше церемонія відбулася 28 жовтня, то цього разу її заплановано на 22 вересня.

Нагадаємо, Золотий м'яч-2024 отримав півзахисник Манчестер Сіті/збірної Іспанії Родрі. Рекордсменом за кількістю отриманих індивідуальних нагород є нападник Ліонель Мессі (8).

Раніше своїм ставленням до ЗМ поділився нападник Барселони Рафінья, в якому вбачають одного з претендентів на перемогу в 2025 році.