Іспанія

Вінгер Барселони поділився своїм ставленням до індивідуальних нагород.

Гравець Барселони Рафінья Діаш заявив, що не женеться за Золотим м’ячем і вважає командні успіхи значно важливішими за особисті досягнення.

"Я не думаю про Золотий м’яч. Це не та ціль, яку я ставлю перед собою. Але якщо колись його отримаю — це буде результат моєї роботи на благо клубу і збірної", — сказав бразилець.

Футболіст додав, що першочергово прагне здобувати трофеї з командою, і навіть якщо індивідуальні відзнаки обійдуть його стороною — це не стане трагедією.

Каталонці придбали бразильця влітку 2022 року у Лідса за 58 мільйонів євро. У нинішньому сезоні Рафінья провів 54 матчі, в яких відзначився 34 голами та 22 результативними передачами.