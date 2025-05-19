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Дуже слабкі результати демонструють "чаплі".

Капітан Інтер Маямі Ліонель Мессі висловився про поточну форму своєї команди. Його слова наводить ESPN.

"Нам потрібно йти вперед. Це складний час. Але ми всі залишимося єдині.

Ми команда, яка перебуває у важкому становищі — коли перемагаєш, це легко. Але зараз, коли настають важкі часи, ми повинні згуртуватися сильніше, ніж будь-коли. Бути справжньою командою і рухатися вперед, тому що в нас є все, що потрібно.

Ми переживаємо період поганих результатів. Але ми повинні продовжувати працювати і думати про те, що буде далі.

У травні залишилося три або чотири гри, ми повинні закінчити їх якнайкраще, щоб вирушити на клубний чемпіонат світу", — заявив Мессі.

Зазначимо, що Інтер Маямі в останніх семи матчах зазнав п'ятьох поразок.