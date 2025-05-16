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Італійці повертатимуть Бразилії на вершину світового футболу.

Майбутній головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті визначився зі своїм тренерським штабом на новому місці роботи. Про це повідомляє TNT Sports Brasil.

За інформацією джерела, до тренерського штабу італійського фахівця увійдуть Франческо Мауро, Беньяміно Фулко, Сімоне Монтанауро та син Давіде Анчелотті.

Також зазначається, що Анчелотті під час роботи з "селесао" буде мешкати у Ріо-де-Жанейро.

Нагадаємо, Карло Анечелотті почне свою роботу у збірній Бразилії з 26 травня.

Раніше повідомлялося, що Кака може увійти до тренерського штабу Анчелотті у збірній Бразилії.