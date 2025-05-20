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Український захисник вперше відзначився у складі словацького клубу у важливому матчі плей-оф.

ДАК здобув перемогу над Земпліном з рахунком 2:1 у півфіналі плей-оф кваліфікації до Ліги конференцій від чемпіонату Словаччини.

Першими рахунок відкрили гості — гол на рахунку вінгера Александроса Кізірідіса. Та ще до перерви, на 43-й хвилині, український оборонець Тарас Качараба зрівняв рахунок після передачі Християна Герца.

Цей м’яч став дебютним для Качараби у футболці ДАК — у 45 матчах за клуб українець раніше відзначився трьома результативними передачами, але вперше сам забив.

Гол Качараби став одним із ключових кроків ДАК до перемоги, яка залишає команду у боротьбі за єврокубки на наступний сезон.