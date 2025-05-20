Український захисник вперше відзначився у складі словацького клубу у важливому матчі плей-оф.
Тарас Качараба, Getty Images
20 травня 2025, 23:29
ДАК здобув перемогу над Земпліном з рахунком 2:1 у півфіналі плей-оф кваліфікації до Ліги конференцій від чемпіонату Словаччини.
Першими рахунок відкрили гості — гол на рахунку вінгера Александроса Кізірідіса. Та ще до перерви, на 43-й хвилині, український оборонець Тарас Качараба зрівняв рахунок після передачі Християна Герца.
Цей м’яч став дебютним для Качараби у футболці ДАК — у 45 матчах за клуб українець раніше відзначився трьома результативними передачами, але вперше сам забив.
Гол Качараби став одним із ключових кроків ДАК до перемоги, яка залишає команду у боротьбі за єврокубки на наступний сезон.