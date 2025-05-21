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Французький ветеран поповнить грецький клуб після завершення контракту з Ліллем.

35-річний атакувальний півзахисник Ремі Кабелла продовжить кар'єру в чемпіонаті Греції — футболіст офіційно підписав контракт із Олімпіакосом, гравцем якого він стане цього літа на правах вільного агента вільний агент.

Досвідчений гравець залишить Лілль після завершення свого контракту 30 червня 2025 року, про що стало відомо напередодні.

У поточному сезоні Ремі Кабелла провів 37 матчів на клубному рівні, відзначившись 2 голами та 4 результативними передачами.

Нагадаємо, за Олімпіакос виступає форвард національної збірної України Роман Яремчук.