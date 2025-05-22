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Шотландський клуб попрощався з українським легіонером.

Сент-Джонстон на своєму офіційному сайті оголосив про відхід українського півзахисника Максима Кучерявого.

У 23-річного українця закінчується контракт цього літа і сторони вирішили його не продовжувати.

Крім Кучерявого, шотландську команду покинуть ще 19 футболістів.

Кучерявий виступав за Сент-Джонстон із 2021 року. На його рахунку 47 матчів, три забиті м'ячі та один асист.

За підсумками сезону Сент-Джонстон набрав 32 очки після 38 турів і зайняв останнє місце в турнірній таблиці чемпіонату Шотландії, вилетівши до Чемпіоншипу.