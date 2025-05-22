Шотландський клуб попрощався з українським легіонером.
Максим Кучерявий, Getty Images
22 травня 2025, 19:42
Сент-Джонстон на своєму офіційному сайті оголосив про відхід українського півзахисника Максима Кучерявого.
У 23-річного українця закінчується контракт цього літа і сторони вирішили його не продовжувати.
Крім Кучерявого, шотландську команду покинуть ще 19 футболістів.
Кучерявий виступав за Сент-Джонстон із 2021 року. На його рахунку 47 матчів, три забиті м'ячі та один асист.
За підсумками сезону Сент-Джонстон набрав 32 очки після 38 турів і зайняв останнє місце в турнірній таблиці чемпіонату Шотландії, вилетівши до Чемпіоншипу.