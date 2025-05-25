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Перший титул із 1935 року!

Бельгійський футбольний клуб Юніон Сент-Жиллуаз став чемпіоном країни.

Юніон, чия історія налічує 127 років, посів третє місце в регулярному чемпіонаті, пропустивши вперед Брюгге і Генк, проте у фінальному турнірі забрав золоті медалі, випередивши Брюгге на 3 очки.

Варто зазначити, що цей титул став першим для команди першим із 1935 року. Юніон йде на третьому місці в історії за кількістю чемпіонських титулів — 12. 19 чемпіонств у Брюгге і 34 у Андерлехта.

Зазначимо, що Юніон грав у нижчих лігах країни з 1974 по 2022 рік.