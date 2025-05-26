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Іспанський фахівець запевнив, що розраховує на зірку до ЧС-2026 — але не зараз.

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті прокоментував відсутність Неймара у списку викликаних на найближчі матчі кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.

За словами іспанського фахівця, рішення ухвалювали разом із самим 33-річним футболістом.

"Неймара немає у списку, адже він щойно повернувся після травми. Я поговорив із ним, і ми погодили це рішення. Я довіряю Неймару, я на нього розраховую. Ми хочемо, щоб він підійшов до чемпіонату світу у найкращій формі", — цитує слова Анчелотті журналіст Фабріціо Романо.

Крім Неймара, до заявки також не потрапили Жоелінтон, Родріго, Едерсон і Мілітао — всі через травми.

Очікується, що Неймар поступово повернеться до ігрового ритму у своєму клубі, аби вийти на пік форми до головного футбольного турніру планети.