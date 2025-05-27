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Фран Соль та Бруну Гама стали вільними агентами.

АЕК Ларнака на своєму офіційному сайті оголосив про відхід колишніх гравців УПЛ — вінгера Бруну Гами та нападника Франа Соля.

В обох досвідчених гравців закінчилися контракти і сторони вирішили їх не продовжувати.

Також команду залишив воротар Йоаким Тумпас. Минулого сезону 26-річний кіпріот на полі не з'являвся.

Минулого сезону Гама провів 29 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав п'ять асистів. На рахунку Соля 35 поєдинків, шість голів та один асист.

Нагадаємо, 37-річний португалець Гама виступав в УПЛ за Дніпро, а 33-річний іспанець Соль – за київське Динамо.

За підсумками сезону АЕК посів четверте місце у чемпіонаті Кіпру, а також завоював Кубок країни.