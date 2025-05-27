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Ексгравець збірної України представляв клуб із Нікосії протягом майже трьох років.

Атакувальний півзахисник Роман Безус на своїй сторінці в Instagram попрощався з нікосійською Омонією, яку представляв із серпня 2022-го.

Протягом майже трьох років гравець взяв участь у 90 матчах усіх турнірів, відзначившись 19-ма голами й 16-ма асистами. Його контракт із клубом розраховано до кінця травня 2025-го.

"Було багато часу, щоб підготуватися до цього моменту, але ні, виявилося, що я не готовий! Дякую за любов і підтримку! Дякую за нових друзів, за знайомства, за болючі й щасливі моменти разом! Дякую Омонії за цю главу в моїй кар'єрі", — написав 34-річний українець.

Раніше Безус також виступав за Кремінь, Ворсклу, Динамо Київ і Дніпро на батьківщині, тоді як у Бельгії представляв Сінт-Трейден і Гент, з якого й перебрався до Омонії на правах вільного агента.

На рахунку виконавця п'ять голів у 24-х матчах за збірну України в усіх турнірах.