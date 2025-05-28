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"Синьо-жовті" готуються до чемпіонату світу-2025.

УАФ на своєму офіційному сайті оголосила список викликаних гравців до складу юнацької збірної України U-20 на найближчий навчально-тренувальний збір в Іспанії.

До списку команди Дмитра Михайленка потрапили 24 виконавці.

Воротарі: Ілля Волошин (Реал), Денис Марченко (Оболонь), Ілля Попович (Кішварда).

Захисники: Микола Огарков (Шахтар), Олександр Жовтенко, Віталій Катрич (обидва — Інгулець), Олексій Гусєв (Металіст 1925), Владислав Захарченко (Динамо Київ), Максим Мельниченко (Полісся), Кирило Дігтярь (Металіст), Микола Киричок (Карпати).

Півзахисники: Роман Саленко, Дмитро Кремчанін (обидва — Динамо Київ), Віктор Цуканов (Шахтар), Іван Чабан, Артур Шах (обидва — Карпати), Данііл Ващенко (Олександрія), Ярослав Караман (Полісся), Рамік Гаджиєв (Металіст 1925), Богдан Будко (Алкмаар), Максим Лень (Фортуна), Данило Кревсун (Боруссія Д).

Нападники: Владислав Герич (Динамо Київ), Артем Гусол (Колос).

Крім того, ще четверо виконавців виведені в резерв: захисник Антон Дрозд (Шахтар), півзахисник Андрій Маткевич (Зоря) та нападники Матвій Пономаренко (Динамо Київ) і Артем Степанов (Баєр).

Збір пройде з 1 до 12 червня. За цей час "синьо-жовті" зіграють два спаринги — проти Марокко U-20 та США U-19. Матчі пройдуть 6 та 10 червня відповідно.

Раніше повідомлялося, що Україна буде у другому кошику під час жеребкування ЧС-2025 U-20.