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ЧС-2025 проходитиме з 27 вересня до 19 жовтня.

Вже завтра, 29 травня, відбудеться жеребкування чемпіонату світу 2025 серед команд U-20.

Церемонія пройде в чилійському Сантьяго і розпочнеться о 18:00 за місцевим часом, а за Києвом о 01:00 (30 травня).

На цьому мундіалі візьме участь збірна України, яка виборола путівку на турнір, пробившись у півфінал Євро-2024, що проходив у Північній Ірландії.

ЧС-2025 пройде з 27 вересня до 19 жовтня. У ньому візьмуть участь 24 збірні. Під час жеребкування Україна перебуває у другому кошику.

Кошик 1: Чилі, Італія, США, Корея, Бразилія, Колумбія.

Кошик 2: Нова Зеландія, Франція, Україна, Аргентина, Нігерія, Мексика.

Кошик 3: Японія, Іспанія, ПАР, Австралія, Панама, Норвегія.

Кошик 4: Саудівська Аравія, Парагвай, Єгипет, Куба, Марокко, Нова Каледонія.

Також додамо, що в рамках підготовки до турніру Україна проведе два товариські матчі в Іспанії проти Марокко U-20 та США U-19. Матчі відбудуться 6 та 10 червня.