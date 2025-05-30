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ЧС-2025 пройде з 27 вересня до 19 жовтня у п'яти містах Чилі.

У столиці Чилі, Сантьяго, відбулося жеребкування чемпіонату світу серед команд U-20, у якому візьме участь юнацька збірна України.

За результатами жеребкування Україна потрапила до групи В, де зіграє проти Кореї, Парагвая та Панами.

Результати жеребкування ЧС-2025 (U-20):

Група А: Чилі, Нова Зеландія, Японія, Єгипет.

Група B: Корея, Україна, Парагвай, Панама.

Група C: Бразилія, Мексика, Марокко, Іспанія.

Група D: Італія, Австралія, Куба, Аргентина.

Група E: США, Нова Каледонія, Франція, ПАР.

Група F: Колумбія, Саудівська Аравія, Норвегія, Нігерія.

Нагадаємо, ЧС-2025 (U-20) пройде з 27 вересня до 19 жовтня у п'яти містах Чилі. По дві найкращі команди кожної групи, а також чотири команди з шести, які посядуть треті місця, вийдуть до 1/8 фіналу.

Раніше була інформація, що на найближчих зборах Україна зіграє два спаринги — проти Марокко U-20 та США U-19. Матчі пройдуть 6 та 10 червня відповідно.