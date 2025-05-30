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Команда Володимира Пятенка оформила перше місце в групі Ліги націй-2025.

У матчі 5-го туру Ліги націй-2025 серед жінок збірна України здобула важливу перемогу над Албанією з рахунком 2:1. Завдяки цьому результату підопічні Володимира Пятенка гарантували собі перше місце в групі В4 та підвищення до Ліги А.

Номінально домашній поєдинок проходив у хорватському Вараждині. Початок зустрічі вийшов нервовим для українок: уже на 10-й хвилині Беріша вивела албанок уперед. Але синьо-жовті швидко відповіли: Овдійчук на 19-й хвилині скористалася помилкою захисниці суперника й зрівняла рахунок. Перед перервою українки провели ще одну результативну атаку — Басанська пробила точно під дальню стійку після красивої комбінації з Овдійчук.

У другому таймі наша команда контролювала гру, мала кілька нагод збільшити перевагу, але реалізувати їх не вдалося. Албанія також створювала небезпеку, зокрема, на 80-й хвилині Максуті пробивала головою з близької відстані. Наприкінці зустрічі українки мали ще одну серію моментів після стандарту, однак рахунок залишився незмінним.

Завдяки цій перемозі збірна України достроково посіла перше місце в групі та забезпечила собі підвищення до найвищого дивізіону — Ліги А. Заключний матч групового етапу наша команда проведе 3 червня проти Хорватії.

ВІДЕО ГОЛІВ ТА ОГЛЯД МАТЧУ:

Ліга націй-2025 серед жінок. Група В4

Україна — Албанія — 2:1 (2:1)

Голи: Овдійчук (19), Басанська (41) — Беріша (10)

Україна: Самсон, Корсун, Шматко (к), Котик, Басанська, Андрухів (Гірин, 46), Петрик, Семків, Овдійчук (Молодюк, 90+1), Калініна (Козлова, 62), Кравчук (Глущенко, 72)

Тренер: Володимир Пятенко

Албанія: Хіска, Куррадж, Малікі, Баджрактарі, Тукай, Доці (к), Франджа, Зарка (Луфо, 86), Краснічі, Трока (Максуті, 79), Беріша

Тренер: Армір Грімай

Попередження: Доці (51)