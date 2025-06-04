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Екскерманич Шахтаря очолив Аль-Васл.

Колишній головний тренер донецького Шахтаря Луїш Каштру продовжить кар'єру в чемпіонаті ОАЕ.

Португальський фахівець підписав контракт із еміратським клубом Аль-Васл із міста Дубай, який минулий сезон завершив на четвертій сходинці в турнірній таблиці.

Деталі угоди між Каштру та Аль-Васлом не повідомляються.

Нагадаємо, останнім місцем роботи Луїша Каштру був Ан-Наср із Саудівської Аравії, який він очолював у період з літа 2023 по вересень 2024 року.