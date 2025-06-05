Італійський фахівець отримає новий досвід у кар’єрі.
Сімоне Індзагі, x.com/Alhilal_FC
05 червня 2025, 07:45
Італійський головний тренер Сімоне Індзагі після завершення сезону отримав грошовиту пропозицію з Близького Сходу, заради якої залишив свою посаду на чолі міланського Інтера.
49-річного фахівця в якості керманича захотів бачити аравійський Аль-Хіляль, заради чого був готовий зробити італійця одним із найбільш оплачуваних тренерів світу.
Зрештою, тиждень почався з оголошення про відхід Індзагі з Інтера, а вже на початку четверга було оголошено про його приєднання до клубу із Саудівської Аравії.
Контракт підписано строком до 2027 року із зарплатнею в 25 млн євро + бонуси за сезон.