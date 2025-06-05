Інше

Італійський фахівець отримає новий досвід у кар’єрі.

Італійський головний тренер Сімоне Індзагі після завершення сезону отримав грошовиту пропозицію з Близького Сходу, заради якої залишив свою посаду на чолі міланського Інтера.

49-річного фахівця в якості керманича захотів бачити аравійський Аль-Хіляль, заради чого був готовий зробити італійця одним із найбільш оплачуваних тренерів світу.

Зрештою, тиждень почався з оголошення про відхід Індзагі з Інтера, а вже на початку четверга було оголошено про його приєднання до клубу із Саудівської Аравії.

Контракт підписано строком до 2027 року із зарплатнею в 25 млн євро + бонуси за сезон.