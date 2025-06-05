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Команда впевнено здобула другу перемогу на груповому етапі, забивши сім голів супернику.

Збірна України з сокки продовжує своє домінування на чемпіонаті Європи-2025. У другому турі групового етапу синьо-жовті без шансів для суперника розгромили Сербію з рахунком 7:2 та достроково гарантували собі вихід у плей-оф турніру.

Матч пройшов 5 червня і став справжнім бенефісом української команди, яка з перших хвилин взяла гру під контроль.

Сербія – Україна 2:7

Голи України: Є. Мельничук, 1, Кузьмак, 4, Солонина, 15, Росс, 29, Буханевич, 33, Малик, 38, Д. Мельничук, 39

Нагадаємо, в першому турі Україна розбила Італію 6:1.

Сокка — різновид мініфутболу, де грають команди складами 6 на 6 два тайми по 20 хвилин. Від мініфутболу цей вид спорту відрізняюється кількість гравців та більшим розміром поля.