Футзал

У фіналі іспанська команда обіграла казахстанський Кайрат.

У французькому Ле-Мані відбувся фінал чотирьох розіграшу Ліги чемпіонів із футзалу сезону-2024/25. 2 травня в півфінальних матчах казахстанський Кайрат обіграв іспанську Картахену (3:2), а іспанська Пальма здолала португальський Спортінг (3:0).

Відповідно, у поєдинку за третє місце Картахена в серії пенальті виявилася сильнішою за Спортінг (2:2, п.п. 3:1).

У фіналі чемпіон минулих двох років, Пальма, протистояв ще одному дворазовому переможцю турніру, Кайрату. Для команд це були третій і четвертий фінали відповідно. Перемогу здобула Пальма — 9:4, оформивши таким чином уже третій титул поспіль.

Нагадаємо, що київський ХІТ зупинився в основному раунді Ліги чемпіонів, посівши останнє місце в групі 1 Шляху А.

Пальма Футзал – Кайрат 9:4

Голи: Гордільйо (6), Мачадо (18), Рівільйос (19), Фабіньйо (23, 27, 28, 31), Негіньйо (32), Матеус Майя (38) – Кайо Руіс (9), Турсагулов (33), Рашіт (36), Аррієта (40).

Пальма Футзал: Луан Мюллер, Енріке Барбієрі, Карлос Баррон – Рівільйос, Негіньйо, Марсело, Фабіньйо – Бруно Гомес, Ернесто, Гордільйо, Мачадо – Чаруто, Матеус Майя, Давід Пень.

Кайрат: Денніс – Едсон, Оразов, Аррієта, Турсагулов – Занотто, Кайо Руіс, Аліссон Невес, Отанья – Денер, Рашіт.

Попередження: Негіньйо (9), Мачадо (17), Фабіньйо (31) – Едсон (2), Аррієта (20), Отанья (37).