Інше

47-річний фахівець покинув хорватську команду.

Відомий італійський тренер Дженнаро Гаттузо знову залишився без роботи. Хайдук оголосив про розставання з 47-річним наставником на своєму офіційному сайті.

Фахівець очолив хорватський колектив влітку 2024 року, уклавши договір до кінця сезону-2025/26, проте сторони припинили співпрацю на рік раніше. Примітно, що сам італієць анонсував свій відхід ще минулого місяця.

Хайдук фінішував третім у минулому розіграші чемпіонату Хорватії з 63 набраними очками, на два бали відставши від Рієки, яка завоювала титул.

Раніше Дженнаро Гаттузо працював у Марселі, Валенсії, Наполі, Мілані та інших клубах.