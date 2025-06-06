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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 5 червня 2025 року.

Завершилася 1198 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

- Війська рф звечора 4 червня і в ніч проти 5-го запустили по Україні 103 безпілотники, а також балістичну ракету Іскандер-М/KN-23. У Харкові внаслідок обстрілів поранень зазнали 18 людей, серед них — діти. Зафіксовані два прямі влучання в багатоквартирні будинки. У Прилуках на Чернігівщині російська атака забрала життя 5 людей, ще 8 зазнали поранень. російський дрон влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини — загинули його дружина, донька-поліціянтка та однорічний онук.

- Президент США Дональд Трамп повторив, що глава рф володимир путін у розмові з ним пообіцяв помститися Україні за атаку на стратегічну авіацію. Він припустив, що це "буде не дуже приємно". Крім того, за його словами, він буде "дуже, дуже жорстким", якщо стане зрозуміло, що російсько-українська війна не закінчиться скоро. І уточнив, що це стосується обох країн.

- Сейм Польщі затвердив 11 липня Національним днем пам’яті "жертв геноциду, вчиненого ОУН та УПА на східних землях Другої Речі Посполитої". У МЗС України зазначили, що "воно йде всупереч духові добросусідських відносин між Україною і Польщею".

- Парламент Словаччини ухвалив резолюцію, у якій закликав уряд не голосувати в міжнародних організаціях за нові санкції та торговельні обмеження проти росії. Про це повідомляє TASR.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Від початку цієї доби відбулося 189 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали одного ракетного та 33 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 44 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1266 дронів-камікадзе та здійснили 4511 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку ворог тричі намагався просунутися вперед поблизу Вовчанська та в напрямку Довгенького, отримав відсіч.

На Куп’янському напрямку противник атакував позиції наших оборонців в районі населених пунктів Западне, Петропавлівка, Загризове та в напрямку Голубівки. Українські захисники відбили чотири ворожі атаки. Одна атака триває до цього часу.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 20 разів атакували позиції українців у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина, Липове, Торське та в бік Григорівки. Ще п’ять боєзіткнень тривають.

На Сіверському напрямку з початку доби відбулося три бойових зіткнення поблизу Верхньокам’янського. Всі спроби ворога просунутися вперед були успішно відбиті нашими оборонцями.

На Краматорському напрямку Сили оборони успішно зупинили п’ять штурмів загарбників у районах Часового Яру, Курдюмівки та в напрямку Предтечиного, Білої Гори. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Торецькому напрямку росіяни 18 разів атакували позиції Сил оборони. Свої зусилля окупанти сконцентрували у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Неліпівка, Щербинівка та в напрямку населених пунктів Олександро-Калинове, Яблунівка, Русин Яр. Наші захисники успішно зупинили всі спроби противника просунутися вперед.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Котлине, Новосергіївка, Новоолександрівка, Горіхове, Новоукраїнка, Андріївка та в бік Покровська і Олексіївки. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 46 ворожих атак, дотепер тривають п’ять боєзіткнень. Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 171 окупанта, 121 з них – безповоротно. Також знищено шість одиниць автомобільної техніки, шість БпЛА, 17 мотоциклів, два пункти управління БпЛА; пошкоджено міномет та гармату.

На Новопавлівському напрямку ворог 24 рази атакував наші позиції поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Рівнопіль, Новосілка, Зелене Поле та в напрямку Олексіївки, Комара. Три атаки тривають досі.

На Гуляйпільському напрямку ворог вісім разів безуспішно намагався прорвати оборону наших захисників в районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку, поблизу Степового, Малих Щербаків та в напрямку Новоандріївки загарбники здійснили чотири марні атаки на позиції наших захисників.

На Придніпровському напрямку ворог три рази без успіху намагався наблизитися до укріплень наших оборонців.

На Курському напрямку українські захисники відбили 14 ворожих атак. Також противник завдав чотири авіаційні удари, скинувши при цьому шість керованих бомб, здійснив 162 артилерійські обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах, зокрема чотири — із реактивної системи залпового вогню.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні росіяни знову вдарили по Херсону – двічі за день. Вони зруйнували будівлю обласної адміністрації – ще одну цивільну будівлю. Вже не вперше вони атакують цю будівлю, але сьогодні – саме показовий удар. Жодного військового сенсу.

І все це – кожен такий удар – зовсім не про так звані “першопричини” війни, про які в Москві люблять поговорити. Це про те, що вони хворіють війною, ненавистю й бажанням знищувати життя інших народів.

Таких можна здолати лише силою – силою дипломатії, санкцій, силою зброї та технологій. Російська армія руйнувала життя народів Кавказу. Знищувала життя в Сирії. Вони пішли навіть в Африку, щоб там продавати свою жорстокість місцевим царкам. росія гордиться цим, гордиться, що вміє вбивати. І, чесно кажучи, більше нічого ця держава нормально не навчилась".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!