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"Синьо-жовті" набрали сім із дев'яти можливих очок.

Збірна України з сокки нічиєю проти Польщі завершила груповий етап чемпіонату Європи-2025.

Після впевнених звитяг над Італією (6:1) і Сербією (7:2) "синьо-жовті" поділили очки з поляками. Таким чином Україна й Польща набрали по сім очок, але українці фінішували в групі першими за рахунок кращої різниці голів (+10 проти +5).

Польща — Україна 2:2

Голи України: Д. Мельничук, 21, Росс, 40

Перший матч "синьо-жовтих" у плей-оф Євро-2025 відбудеться в суботу, 7 червня, розпочавшись о 16:30 за Києвом. Суперник визначиться вже сьогодні, 6 червня.

Сокка — різновид мініфутболу, де грають команди складами 6 на 6 два тайми по 20 хвилин. Від мініфутболу цей вид спорту відрізняюється кількість гравців та більшим розміром поля.