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Головне для фулбека Олександрії — потренуватися й зіграти за "синьо-жовтих".

Лівий захисник Олександр Мартинюк висловився щодо дебютного для нього виклику до збірної України, передає офіційний сайт УАФ.

Тренерський штаб української національної команди не оминув увагою внесок 23-річного гравця в історичне досягнення Олександрії (клуб фінішував другим у турнірній таблиці УПЛ-2024/25).

"Я ще не адаптувався в команді, але щодня спілкуюся з хлопцями, знайомлюся. Із деякими грав разом, з іншими — грав проти них. Пристосовуємося один до одного, адже треба, щоб був хороший колектив.

Коли надійшов виклик у збірну, я був дуже щасливий, що отримав можливість випробувати себе на такому рівні. Усі мене вітали, телефонували, СМС приходили щохвилини.

Щодо перельоту до Канади, то я свій дебютний виклик сприйняв із такою радістю, що мені байдужі будь-які дистанції й тривалість польоту. На все заплющив очі. Головне — потренуватися та зіграти за національну збірну.

Я мав невелику індивідуальну розмову із Сергієм Ребровим. Він підійшов, привітав, сказав: "Молодець, заслужив на виклик, а там далі побачимо, як покажеш себе, щоб цей виклик був не останнім", — розповів Мартинюк.

Фулбек взяв участь у 29-ти з 30-ти можливих матчів завершеної кампанії чемпіонату України, відзначившись двома асистами.

Нагадаємо, сьогодні, 6 червня (початок — о 23:30 за Києвом), відбудеться пресконференція головного тренера "синьо-жовтих" Сергія Реброва перед контрольним поєдинком із Канадою. Протистояння заплановано на суботу, 7 червня (початок — о 22:30 за Києвом).