Україна

Головний тренер національної збірної України о 23:30 відповість на питання щодо майбутнього товариського матчу.

У рамках товариського матчу на турнірі Canadian Shield збірна України зіграє проти національної команди Канади. Матч пройде на стадіоні BMO Field у Торонто.

Напередодні вирішального протистояння відбудеться прес-конференція за участю головного тренера "синьо-жовтих" Сергія Реброва та одного з гравців національної команди.

Початок передматчевої прес-конференції заплановано на п'ятницю, 6 червня, о 23.30. Слідкувати за прямою трансляцією можна на Football.ua.

Нагадаємо, матч Канада — Україна відбудеться завтра, 7 червня, о 22:30 за київським часом.