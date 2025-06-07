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"Синьо-жовті" завершили виступ на турнірі.

У Кишиневі збірна України з socca провела напружений матч 1/4 фіналу чемпіонату Європи проти команди Франції.

Вже на 26-й хвилині суперники відкрили рахунок після прикрої помилки в українському захисті — момент реалізував Алек Бендалі.

На початку другого тайму Орельєн Жастьє подвоїв перевагу французів. Підопічні Віталія Сидоренка боролися до останнього: у компенсований час Тимофій Буханевич скоротив відставання.

Однак зрівняти рахунок не вдалося, і Україна завершила турнір на стадії чвертьфіналу.

Україна – Франція 1:2

Голи: Буханевич, 40+1 – Бендалі, 26, Жастьє, 40.