"Синьо-жовті" завершили виступ на турнірі.
soccafederation.com
07 червня 2025, 22:59
У Кишиневі збірна України з socca провела напружений матч 1/4 фіналу чемпіонату Європи проти команди Франції.
Вже на 26-й хвилині суперники відкрили рахунок після прикрої помилки в українському захисті — момент реалізував Алек Бендалі.
На початку другого тайму Орельєн Жастьє подвоїв перевагу французів. Підопічні Віталія Сидоренка боролися до останнього: у компенсований час Тимофій Буханевич скоротив відставання.
Однак зрівняти рахунок не вдалося, і Україна завершила турнір на стадії чвертьфіналу.
Україна – Франція 1:2
Голи: Буханевич, 40+1 – Бендалі, 26, Жастьє, 40.