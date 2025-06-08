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Валлієць залишить рідний для нього Кардіфф Сіті.

Центральний півзахисник Аарон Ремзі попрощається з Кардіфф Сіті й приєднається до УНАМ Пумас, передає журналіст Бен Джейкобс.

Наприкінці червня втрачає чинність контракт клубу Чемпіоншипу з 34-річним валлійцем. Таким чином склад представника чемпіонату Мексики гравець поповнить на правах вільного агента.

До Кардіфф Сіті Ремзі повернувся в липні 2023 року, безкоштовно залишивши Ніццу. У ході вже завершеної кампанії Аарон взяв участь у десяти матчах, значну частину сезону-2024/25 пропустивши через травму.

Зазначимо, що під керівництвом півзахисника клуб провів 3 матчі Чемпіоншипу (2Н, 1П) після звільнення головного тренера в квітні.