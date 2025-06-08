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Причина — чинний головний тренер.

Нападник Барселони Роберт Левандовські відмовився грати за збірну Польщі при нинішньому головному тренері Міхалі Пробежі.

36-річний футболіст оголосив про це через соціальні мережі.

"Я вирішив відмовитися від виступів за збірну Польщі при поточному тренері у зв'язку з обставинами, що склалися, і втратою довіри до нього. Сподіваюся, в майбутньому я знову зможу грати для найкращих уболівальників у світі", — написав форвард на своїй сторінці в Instagram.

Роберт Левандовські забив 85 голів у 158 матчах за польську національну команду. Дебют гравця відбувся в далекому 2008 році.

Міхал Пробеж обіймає посаду керманича збірної Польщі з вересня 2023 року.