Причина — чинний головний тренер.
Роберт Левандовські, getty images
08 червня 2025, 23:24
Нападник Барселони Роберт Левандовські відмовився грати за збірну Польщі при нинішньому головному тренері Міхалі Пробежі.
36-річний футболіст оголосив про це через соціальні мережі.
"Я вирішив відмовитися від виступів за збірну Польщі при поточному тренері у зв'язку з обставинами, що склалися, і втратою довіри до нього. Сподіваюся, в майбутньому я знову зможу грати для найкращих уболівальників у світі", — написав форвард на своїй сторінці в Instagram.
Роберт Левандовські забив 85 голів у 158 матчах за польську національну команду. Дебют гравця відбувся в далекому 2008 році.
Міхал Пробеж обіймає посаду керманича збірної Польщі з вересня 2023 року.