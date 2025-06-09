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Форвард підтвердив продовження контракту з Ан-Насром.

Чинний контракт португальського нападника Кріштіану Роналду з аравійським Ан-Насром добігає свого завершення вже за кілька тижнів, тож наявність/відсутність факту його продовження — одна з головним саг трансферного літа.

Тим часом 40-річний виконавець перебуває на шляху до 1000 гола в кар’єрі, і, наприклад, участь на Клубному чемпіонаті світу могла б допомогти йому наблизитись до власної мети.

Пропозицій приєднатись до учасників майбутнього турніру в США було чимало, і остання з них — від аргентинського Рівер Плейт.

Але в підсумку сам Роналду відмовився від усіх них, про що заявив у одному з нещодавніх інтерв’ю.

А напередодні Кріштіану ще й розвіяв чутки щодо його майбутнього та фактично підтвердив продовження контракту з Ан-Насром.

"Моє майбутнє? По суті, нічого не зміниться. Я залишаюсь у Ан-Насрі? Так", — заявив португальський виконавець.

У цьому сезоні на рахунку Роналду 41 матч, 35 голів та чотири гольові передачі.