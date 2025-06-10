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38-річний французький півзахисник достроково розірвав контракт із бразильським клубом.

Васку да Гама офіційно оголосив про дострокове завершення співпраці з французьким півзахисником Дімітрі Паєтом.

За повідомленням клубу, сторони дійшли до взаємної згоди щодо розірвання контракту. Бразильці подякували футболісту за професіоналізм, відданість та повагу, проявлені під час виступів за команду.

O Vasco da Gama comunica que, de forma amigável, chegou a um acordo para o encerramento antecipado do vínculo com o meia Dimitri Payet.



O clube agradece ao atleta pelo profissionalismo, dedicação e respeito demonstrados ao longo de sua passagem por São Januário, e deseja sucesso… pic.twitter.com/1Fnu31vZZf — Vasco da Gama (@VascodaGama) June 9, 2025

Паєт приєднався до Васку да Гама у 2023 році. За цей час він провів 77 матчів, забив 8 голів та віддав 16 результативних передач, ставши важливою фігурою в півзахисті команди.

Останнім часом навколо футболіста точилися розмови про можливі юридичні проблеми, однак нещодавно прокуратура Ріо-де-Жанейро офіційно закрила справу щодо звинувачень у домашньому насильстві. В органах правопорядку зазначили, що не було достатніх доказів для підтвердження провини гравця у конфлікті з адвокаткою Ларіссою Феррарі.