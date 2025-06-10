38-річний французький півзахисник достроково розірвав контракт із бразильським клубом.
Дімітрі Паєт, Getty Images
10 червня 2025, 00:39
Васку да Гама офіційно оголосив про дострокове завершення співпраці з французьким півзахисником Дімітрі Паєтом.
За повідомленням клубу, сторони дійшли до взаємної згоди щодо розірвання контракту. Бразильці подякували футболісту за професіоналізм, відданість та повагу, проявлені під час виступів за команду.
Паєт приєднався до Васку да Гама у 2023 році. За цей час він провів 77 матчів, забив 8 голів та віддав 16 результативних передач, ставши важливою фігурою в півзахисті команди.
Останнім часом навколо футболіста точилися розмови про можливі юридичні проблеми, однак нещодавно прокуратура Ріо-де-Жанейро офіційно закрила справу щодо звинувачень у домашньому насильстві. В органах правопорядку зазначили, що не було достатніх доказів для підтвердження провини гравця у конфлікті з адвокаткою Ларіссою Феррарі.