Клуб із Глазго оголосив про підписання свого вихованця.
Кіран Тірні, celticfc.com
10 червня 2025, 19:55
Лівий захисник Кіран Тірні підписав контракт із Селтіком, передає офіційний сайт клубу.
Договір про співпрацю з 28-річним шотландцем розраховано до кінця червня 2030-го. Свій колишній клуб, а саме Арсенал, він залишить на правах вільного агента.
У серпні 2019 року лондонці придбали Тірні якраз у Селтіка за 27 млн євро. На рахунку Кірана шість голів і 14 асистів у 144-х матчах за "канонірів" у всіх турнірах.
З Арсеналом фулбек виграв Кубок Англії і два Суперкубка країни.
За клуб із Глазго Тірні раніше провів 170 матчів у всіх турнірах, відзначившись вісьмома голами й 37-ма асистами. Протягом свого першого періоду в Селтіку він здобув десять трофеїв.