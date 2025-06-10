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Клуб із Глазго оголосив про підписання свого вихованця.

Лівий захисник Кіран Тірні підписав контракт із Селтіком, передає офіційний сайт клубу.

Договір про співпрацю з 28-річним шотландцем розраховано до кінця червня 2030-го. Свій колишній клуб, а саме Арсенал, він залишить на правах вільного агента.

У серпні 2019 року лондонці придбали Тірні якраз у Селтіка за 27 млн євро. На рахунку Кірана шість голів і 14 асистів у 144-х матчах за "канонірів" у всіх турнірах.

З Арсеналом фулбек виграв Кубок Англії і два Суперкубка країни.

За клуб із Глазго Тірні раніше провів 170 матчів у всіх турнірах, відзначившись вісьмома голами й 37-ма асистами. Протягом свого першого періоду в Селтіку він здобув десять трофеїв.