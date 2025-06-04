Англія

Лондонський клуб продовжує переговори про контракти з двома гравцями.

Лондонський Арсенал на своєму офіційному сайті оголосив про відхід низки гравців чоловічої та жіночої команд.

Таким чином, склад "канонірів" залишать такі відомі гравці, як захисник Кіран Тірні, півзахисник Жоржиньо та вінгер Рахім Стерлінг.

Крім них команду покинуть Натан Батлер-Оєдеджі, Ріс Клермонт, Кайон Едвардс, Якай Баско-Фішер, Ромарі Форд, Джимі Говер, Джек Генрі-Френсіс, Макс Кусцінскі, Салах Улад Мханд, Ісмаїл М`Ханд, Нето, Браян Оконкво, Еліан Кесада-Торн та Закарія Шуайб.

Склад жіночої команди залишать Аманда Ілестедт, Ліна Хуртіг та Тея Голді.

Контракти всіх перерахованих вище гравців закінчуються 30 червня і вони не будуть продовжені.

Також зазначається, що Арсенал продовжує переговори із захисником Міхалом Рос'яком, півзахисником Томасом Парті та нападаючою Клої Келлі.

Раніше повідомлялося, що Арсенал — єдиний клуб, який знаходиться на прямому контакті з Шешко.