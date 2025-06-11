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Африканці трьома голами відповіли на один результативний удар європейців.

У рамках товариського матчу на англійському Сіті Граунд зустрілися місцева національна команда й збірна Сенегалу.

Господарі поля відкрили рахунок зусиллями Гаррі Кейна, але гості голом Ісмаїли Сарра встигли відновити паритет ще до завершення першого тайму. Хабіб Діарра в другій половині протистояння вивів сенегальців уперед, а результативний удар Шейха Сабалі поховав надії англійців бодай на нічию.

Це перша поразка збірної Англії під керівництвом Томаса Тухеля. Раніше підопічні німецького спеціаліста здобули звитяги над Андоррою (В, 1:0), Латвією (Д, 3:0) та Албанією (Д, 2:0) в ході кваліфікації ЧС-2026.

Англія — Сенегал 1:3

Голи: Кейн, 7 — Сарр, 40, Діарра, 62, Сабалі, 90+3

Англія: Гендерсон — Вокер, Чалоба, Колвілл, Льюїс-Скеллі (Тоуні, 88) — Сака (Мадуеке, 71), Галлагер (Джонс, 58), Райс (Беллінгем, 71), Гордон (Гіббс-Вайт, 58) — Езе, Кейн (Роджерс, 58)

Сенегал: Менді — Діатта, Кулібалі, Ніакате, Діуф — Діарра (П. Гує, 70), І. Гує, Камара — Сарр (Сабалі, 70), Джексон (Діа, 81), Ндіає

Попередження: Колвілл, Вокер — Діатта