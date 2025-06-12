Інше

Міланці їдуть за перемогою.

Міланський Інтер визначився із складом на Клубний чемпіонат світу. Про це повідомляє офіційний сайт італійського клубу.

Головний тренер команди Крістіан Ківу загалом обрав для участі в турнірі 33 футболіста.

Воротарі: Ян Зоммер, Раффаеле Ді Дженнаро, Жозеп Мартінес, Алессандро Каллігаріс;

Захисники: Стефан де Врей, Франческо Ачербі, Бенжамен Павар, Ян Біссек, Федеріко Дімарко, Маттео Дарміан, Томас Паласіос, Габріеле Ре Чекконі, Маттео Коккі, Алессандро Бастоні;

Півзахисники: Дензел Думфріс, Пьотр Зеліньскі, Петар Сучич, Луїс Енріке, Давіде Фраттезі, Хакан Чалханоглу, Крістьян Аслані, Генріх Мхітарян, Ніколо Барелла, Карлос Аугусто, Валентин Карбоні, Джакомо Де П'єрі, Томас Беренбрух, Нікола Залевскі;

Нападники: Маркус Тюрам, Лаутаро Мартінес, Мехді Таремі, Себастьяно Еспозіто, Франческо Еспозіто.

КЧС пройде в США з 14 червня по 13 липня. Інтер проведе перший матч 17 червня проти мексиканського Монтеррея. Початок зустрічі о 04:00 за київським часом.