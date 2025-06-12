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Реал йде за перемогою.

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа висловився про вболівальників у Сполучених Штатах Америки. Цитує 33-річного бельгійця Marca.

"Сподіваюся, що тут буде багато вболівальників і різні культури. У США люблять спорт загалом, ми граємо там товариські матчі щоліта. Сподіваюся, вони будуть у захваті від Клубного чемпіонату світу та чемпіонату світу наступного року.

Я дійсно чекаю з нетерпінням. Клуб і вболівальники чекають цього. Щороку ми граємо, щоб виграти всі трофеї. На вас чиниться тиск, і завоювання трофеїв стає джерелом адреналіну, це почуття хочеться відчувати постійно. Думаю, коли ви хочете продовжувати перемагати щороку, ви стабільно граєте на високому рівні, тому що від вас цього очікують", — сказав Куртуа.

Нагадаємо, Клубний чемпіонат світу пройде з 14 червня до 13 липня у США. Також Сполучені Штати разом із Мексикою та Канадою приймуть чемпіонат світу серед національних команд влітку 2026 року.