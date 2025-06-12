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Парижани хочуть квадрупл.

Головний тренер французького ПСЖ Луїс Енріке висловився напередодні старту Клубного чемпіонату світу. Цитує іспанського фахівця офіційний сайт парижан.

"У нас дуже хороше відчуття. Ми збираємося зіграти в унікальному, новому змаганні. Ми дуже раді бути тут.

Грати на клубному чемпіонаті світу — це фантастика. Ми з нетерпінням чекаємо початку тренувань і старту турніру в неділю. Виграти Лігу чемпіонів вперше в історії клубу — це неймовірно для Парі Сен-Жермен. Зараз саме той час, щоб виграти Клубний чемпіонат світу.

Ми розпочнемо турнір матчем із європейським клубом, а саме з Атлетіко. Ми добре знаємо один одного, тому що цього сезону зустрічалися в Лізі чемпіонів. Це буде важкий матч, але моя команда готова грати з будь-яким суперником", — заявив Енріке.

КЧС пройде з 15 червня до 13 липня 2025 року в США. ПСЖ зіграє в групі В із мадридським Атлетіко, бразильським Ботафогу та Сіетл Саундерс.