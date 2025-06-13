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Пропонуємо вашій увазі анонс команд групи А Клубного чемпіонату світу.

У новому, розширеному форматі Клубного чемпіонату світу одразу 32 команди з шести континентів зійдуться у боротьбі за престижний трофей. У групі A — яскраве поєднання стихій, гучних імен та амбіцій: бразильський Палмейрас, португальський Порту, єгипетський Аль-Ахлі та американський Інтер Маямі.

Палмейрас

Вартість складу: €252.55 млн (тут й надалі — за даними Transfermarkt)

Тренер: Абель Феррейра

Головна зірка: Естевао

Двічі переможці Кубка Лібертадорес, чинні чемпіони Бразилії та володарі Рекопи. Палмейрас при Абелі Феррейрі — це злагоджена тактична машина, де кожен знає, що робити. "Ми не виділяємося в чомусь одному, але ми хороші в усьому" — так говорить сам тренер.

У команді поєднується досвід і молодість, зокрема Естевао, 18-річна зірка, яка вже підписала контракт із Челсі. В Палмейрас налаштовані рішуче: “Для нас не проблема грати проти Мессі. Проблема буде у Маямі”. Це смілива заява Лілі Перейри, президентки бразильського клуба. Її можна зрозуміти — команда Абеля Феррейри домінує у Південній Америці, демонструє стабільність та має досвід великих перемог, але нехай це не вводить в оману: решта учасників мають свої козирі.

Інтер Маямі

Вартість складу: €66.18 млн

Тренер: Хав'єр Маскерано

Головна зірка: Ліонель Мессі

Команда, яку обожнюють мільйони — за імена. Мессі, Суарес, Бускетс, Альба — "золота Барса" возз’єдналась у Флориді. Тільки вона вже трохи раритетна — футбольний романтизм стикається з реальністю: у команди 24 пропущених голи за 9 останніх матчів. Але головний тренер Хав'єр Маскерано вже визначив проблему: "Багато пропущених нами голів пов'язані з неуважністю та індивідуальними помилками…". Через це з’явились чутки про можливий трансфер Маркоса Рохо — щоб бодай трохи підлатати захист. Але навіть у слабкості є потенціал: якщо оборона хоч трохи стабілізується, то атака Інтера спроможна майже на все.

Порту

Вартість складу: €345.90 млн

Тренер: Мартін Ансельмі

Головна зірка: Діогу Кошта

Останній сезон для Порту став справжнім провалом: третє місце в лізі, ранній виліт з єврокубків і жодного трофея. Це болісно для клубу, який звик до боротьби одразу на всіх фронтах Але саме зараз — ідеальний момент для перезапуску.

Вони отримали найважчого суперника на старті — Палмейрас, але мають шанс показати, що навіть після падіння "дракони" вміють літати. Підхід у Порту – прагматичний. В команді збалансований працьовитий склад, але без великої кількості зірок. Все вирішує система.

Група не найскладніша, але при цьому дуже непередбачувана. Порту в такому квартеті може як засяяти, так і полетіти в прірву.

Аль-Ахлі

Вартість складу: €49.65 млн

Тренер: Хосе Рівейро

Головна зірка: Емам Ашур

Єгипетський гранд — один із найбільш титулованих клубів в історії. На Клубних чемпіонатах світу в Аль-Ахлі чотири бронзові нагороди, і кожного разу він залишав сильне враження. Фізика, дисципліна, досвід — ось козирі Аль-Ахлі. І найголовніше — психологічна стійкість: ця команда не боїться грати проти жодного суперника. Їх президент не робив гучних заяв, але, напевно, єгиптяни теж не бояться Мессі.

Хосе Рівейро очолив Аль-Ахлі лише наприкінці травня й поки що не зрозуміло чого від нього очікувати. В його резюме є робота головним тренером лише в фінському Інтері та Орландо Пайретс з ПАР. Принаймні, у своїй кар'єрі він побачив всяке.

На кого слід звернути увагу

Півзахисник Палмейрас Річард Ріос вже привертав увагу європейських топ-клубів завдяки вдалому виступу на Копа Америка, але далі розмов справа не зайшла. Він може зіграти на будь-якій позиції в центрі поля. Ріосу вже 25 років й настав момент отримати новий виклик. Колумбієць вправно випалює центр поля, шикарно грає у відборі та має 4 голи та 2 асисти в 30 матчах сезону-2024/25.

Клубний чемпіонат світу, ГРУПА А



Наш прогноз

Вважаємо, що Палмейрас фінішує першим, Порту — другим, але буде битися за вихід в плей-оф до останнього туру групового етапу. Навряд Інтер та Аль-Ахлі розділить багато очок в таблиці, але віддаємо перевагу господарям турніру.