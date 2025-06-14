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Football.ua разом із FAVBET представляє прев'ю матчу-відкриття Клубного чемпіонату світу-2025, який відбудеться 15 червня, розпочавшись о 03:00.

У рамках першого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 Аль-Ахлі Каїр зустрінеться з Інтером Маямі.

КЧС. Група А: погрози Мессі, раритетна Барселона та чи злетять "дракони"?

НЕДІЛЯ, 15 ЧЕРВНЯ, 03:00. ГАРД РОК СТЕДІУМ, МАЯМІ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АЛІРЕЗА ФАГАНІ (АВСТРАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO/СУСПІЛЬНЕ СПОРТ

Найтитулованіший клуб Африки з 12-ма перемогами в Лізі чемпіонів КАФ разом зі створеним у 2018 році нині зірковим колективом у рідній для другого Флориді відкриють лік матчам оновленого Клубного чемпіонату світу. Тоді як Інтер Маямі на КЧС дебютує, каїрський Аль-Ахлі вдесяте братиме участь у подібному турнірі, раніше чотири рази (2006, 2020, 2021, 2023) фінішувавши третім.

Призначений наприкінці травня головним тренером Аль-Ахлі Хосе Рівейро сподіватиметься вдало стартувати на посаді. Майже три роки єгипетським клубом опікувався Марсель Коллер, але виліт із півфіналу Ліги чемпіонів-2024/25 від іншого представника КАФ на цьогорічному КЧС (Мамелоді Сандаунз) призвів до його звільнення.

Підопічнім Хав'єра Маскерано, які йдуть третіми в турнірній таблиці східної конференції МЛС-2025, не буде легко в боротьбі з чинним чемпіоном Єгипту. Проте, наявність у складі кількох вкрай досвідчених виконавців, як от багаторазовий володар Золотого м'яча Ліонель Мессі, може зіграти вирішальну роль у протистоянні.

З очевидних причин, успіхи Інтера в атаці є більш ніж помітними (36 голів у 16-ти матчах МЛС-2025, найкращий серед усіх клубів показник), але до гри в захисті виникають питання (27 пропущених, один із найгірших показників у східній конференції), тож зберегти свої ворота "сухими" номінальним гостям сьогодні навряд чи вдасться.

Скучили за Ліонелем Мессі? Матч-відкриття Клубного чемпіонату світу — чудова нагода знову побачити у грі легендарного аргентинця. А також інших зірок “Барселони” 10-х — Суареса, Бускетса та Альбу. І є відчуття, що стара гвардія зможе розпочати турнір перемогою над чемпіоном Єгипта. Той випадок, коли краще нічого не вигадувати, а поставити на перемогу більш зіркової команди — Інтер Маямі.

Прогноз FAVBET: перемога Інтер Маямі — 2.19

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Аль-Ахлі: Ель-Шенаві — Хані, Ібрахім, Ель-Ааш, Ель-Дебес — Ель-Солія, Ашур, Атея — Мохамед, Трезеге — Абу Алі

Інтер: Устарі — Вейгандт, Фалькон, Лухан, Аллен — Альєнде, Кремаскі, Бускетс, Сеговія — Мессі, Суарес

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:2

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