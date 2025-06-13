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Надважлива перемога молодих данців.

Капітан молодіжної збірної Данії Олівер Провстгор висловився після перемоги над однолітками з України (3:2) в першому турі Євро-2025 U-21.

"Ми дуже раді, що виграли. Це була важлива гра, оскільки це наш прямий суперник у групі.

Характер і згуртованість нашої команди знаходяться на дуже високому рівні. У нас хороші гравці, але головне — у нас відмінний командний дух.

Носити капітанську пов'язку для мене дуже важливо. Я вже деякий час виконую цю роль, тому поступово стаю кращим. Це, безумовно, велике досягнення.

Матч проти Нідерландів? Це буде зовсім інша гра, не така, як з Україною. Нам потрібно проаналізувати наш виступ і зрозуміти, що ми можемо поліпшити.

Можлива перемога на турнірі? Це б означало для нас дуже багато. Всі сіли в літак, щоб приїхати сюди і виграти, інакше залишилися б вдома. Ми будемо боротися за три очки в кожній грі, і сьогодні ми зробили хороший старт", — заявив Провстгор.