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На нас чекає щось особливе.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне висловився напередодні старту оновленого Клубного чемпіонату світу. Цитує аргентинського фахівця офіційний сайт ФІФА.

"Ми всі прекрасно розуміємо, що значить представляти Іспанію та Атлетіко на Клубному чемпіонаті світу, і ми зробимо все можливе для досягнення найкращого результату. Це буде багато в чому схоже на чемпіонат світу, але з клубними командами.

Південноамериканський та європейський стилі футболу сильно відрізняються один від одного, що зробить його захоплюючим і видовищним, особливо для вболівальників, які не звикли бачити гру цих клубів. Сподіваюся, це буде незабутній досвід, яким зможуть насолодитися всі.

Ми всі знаємо, якими складними можуть бути групові етапи, і нам протистоять три сильні команди. Ми покладаємо великі надії на вихід у плей-оф. Після цього подивимося, як розвиватимуться події.

Цей турнір сильно відрізнятиметься від Ліги чемпіонів, де граєш два матчі. Тут всього лише одна гра. Це більше схоже на чемпіонат світу, де перемагає команда, яка перебуває в найкращій формі на даний момент.

Грунтуючись на своєму власному досвіді, думаю, що результат багато в чому залежить від того, як команди виступають на цей момент. Якщо почнеш діяти в потрібний час, то, швидше за все, доб'єшся того, чого хочеш", — сказав Сімеоне.

Раніше Атлетіко представив склад на Клубний чемпіонат світу-2025.