Іспанія

Команда Дієго Сімеоне розпочне турнір у США матчем проти ПСЖ, а в заявці — гравці, чиї контракти закінчуються найближчим часом.

Мадридський Атлетіко оголосив список із 30 футболістів, які представлятимуть клуб на Клубному чемпіонаті світу-2025. Турнір проходитиме у США з 15 червня по 13 липня.

Воротарі: Ян Облак, Хуан Муссо, Антоніо Гоміс, Сальві Есківель

Захисники: Хосе Хіменес, Сесар Аспілікуета, Клеман Лангле, Науель Моліна, Аксель Вітцель, Хаві Галан, Рейнілду Мандава, Робен Ле Норман, Іліас Костіс

Півзахисники: Конор Галлахер, Родріго де Поль, Коке, Пабло Барріос, Тома Лемар, Самуел Ліно, Маркос Льоренте, Родріго Рікельме, Хав'єр Серрано, Тауфік Сейду, Раян Белаїд

Нападники: Антуан Грізманн, Александр Серлот, Анхель Корреа, Карлос Мартін, Хуліан Альварес, Джуліано Сімеоне

У груповому етапі мадридців очікують серйозні випробування: їхніми суперниками стануть французький ПСЖ, американський Сіетл Саундерс та бразильський Ботафогу. Першу гру Атлетіко проведе вже 15 червня проти парижан.