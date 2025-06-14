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Пропонуємо вашій увазі анонс групи С Клубного чемпіонату світу.

В групі С зібрались дуже різноманітні та цікаві команди. Баварія та Бенфіка мають багату історію, але засумували за перемогами на міжнародному рівні. Едінсон Кавані готовий повести Бока Хуніорс в бій, а скромний Окленд Сіті спробує не перетворити свою участь в турнірі в екскурсію футбольними полями США. Football.ua представляє учасників квартету С Клубного чемпіонату світу.

Баварія

Вартість складу: € 903.5 млн (тут й надалі — за даними Transfermarkt)

Тренер: Венсан Компані

Головна зірка: Гаррі Кейн

В минулому сезоні Баварія виграла срібну салатницю та трошки прийшла до тями після програного Баєру сезону. Втім поки що команда Венсана Компані далека від ідеалу. Так, бельгієць додав більш проактивний стиль, гостроти з флангів та руху. Його команда багато забивала в Бундеслізі та багато володіла м'ячем. Але Інтер продемонстрував, що це все можливо нівелювати грамотною грою в обороні та гарною реалізацією моментів. Тому до Компані все ще залишається багато питань через гру в захисті. Крім того, вистачає й кадрових проблем — Альфонсо Девіс, Кім Мін-Чже та Дайо Упамекано та Хірокі Іто досі травмовані, тому Компані доведеться помізкувати, ким грати в захисті. Вирішити кризу оборонної ланки призваний Йонатан Та, який за традицією прийшов в команду вільним агентом. Відомо, що він захоплювався Компані у дитинстві, але чи дійсно це гравець потрібного рівня?

Гаррі Кейн тільки увійшов у смак й прагне виграти ще більше трофеїв. Але конкуренція в поточному розіграші Клубного чемпіонату світу буде шалена. Зможе англієць поповнити

Окленд Сіті

Вартість складу: €4.58 млн

Тренер: Поль Поса

Головна зірка: Майєр Бівен

Окленд Сіті — єдина аматорська команда турніру, яка при цьому є його справжнім ветераном. Клуб з Нової Зеландії встановив рекорд за кількістю участей — 12, і це результат домінування в Океанії: 11 перемог у Лізі чемпіонів ОФК за останні 14 років. Золотим спогадом для клубу залишається бронза КЧС-2014 — неймовірне досягнення для команди без професійного статусу. Чи зможе нове покоління повторити хоча б частину цього успіху — всі ми знаємо відповідь.

Після здобуття чергового титулу в грудні, у клубі навіть розглядали ідею орендувати кількох гравців у свого сусіда по місту — Окленд ФК, який виступає в австралійській А-League. Втім, жодних підписань так і не сталося. З огляду на сильний склад учасників групи, новозеландцям буде надзвичайно важко — але саме через це за ними так цікаво стежити.

Бока Хуніорс

Вартість складу: €86 .43 млн

Тренер: Мігель Анхель Руссо

Головна зірка: Едінсон Кавані

Бока Хуніорс — міфічна футбольна істота з аргентинського Буенос-Айреса, яку впізнають навіть ті, хто жодного разу не бачив її матчів. Її синьо-золота форма, стадіон Ла Бомбонера та імена на кшталт Марадони і Рікельме перетворили Боку на глобальний бренд.

На турнір команда потрапила завдяки рейтингу КОНМЕБОЛ, хоч останні роки були непростими. Після поразки від Рівер Плейт у квітні, новий президент клубу Рікельме звільнив тренера і повернув на пост старого знайомого — Мігеля Анхеля Руссо. Це вже його третя каденція, і фанати покладають на нього великі надії: він не так про тактику, як про характер і єдність. Аргентинський Блохін!

На полі головна надія — 38-річний Едінсон Кавані. Він уже не той, що був у часи МЮ чи ПСЖ, але його інстинкт голеадора — досі на місці. Навіть якщо Бока не вразить видовищною грою, вона точно подарує атмосферу — з піснями фанатів та духом справжнього південноамериканського футболу.

Бенфіка

Вартість складу: €363.5 млн

Тренер: Бруну Лаже

Головна зірка: Вангеліс Павлідіс

Бенфіка приїхала на Клубний чемпіонат світу не в статусі фаворита, але точно з амбіціями. Лісабонський клуб потрапив на турнір через чотирирічний рейтинг УЄФА, випередивши таких гігантів, як Ліверпуль і Барселона. І хоча букмекери не вірять у тріумф португальців, симуляції за участі штучного інтелекту неочікувано пророкують чемпіонство саме їм. Сезон у внутрішньому чемпіонаті для Бенфіки не склався, і саме тому участь у Клубному чемпіонаті світу розглядається як шанс зберегти обличчя і дати фанатам привід для радощів.

Якщо прогнози штучного інтелекту справдяться, це буде одна з найбільших сенсацій сучасної епохи. Але навіть без титулу Бенфіка вже виглядає як команда, за якою буде цікаво спостерігати — амбітна, дисциплінована й готова боротися до кінця. Звичайно, не забуваємо про Анатолія Трубіна й зичимо йому проявити себе з найкращого боку.

На кого слід звернути увагу

Пропонуємо вам уважно стежити за Мілтоном Дельгадо з Бока Хуніорс. Цей опорний півзахисник є одним з найперспективніших гравців на своїй позиції. Він виконує великий обсяг роботи, доволі цупкий, не дивлячись на зріст 166 см, має хороший пас й бачення поля.

Розклад матчів групи C

15 червня

19:00 Баварія – Окленд Сіті

17 червня

01:00 Бока Хуніорс – Бенфіка

20 червня

19:00 Бенфіка – Окленд Сіті

21 червня

04:00 Баварія — Бока Хуніорс

24 червня

22:00 Бенфіка — Баварія

22:00 Окленд Сіті — Бока Хуніорс

Наш прогноз

Очікуємо, що Бенфіка посяде перше місце — хто ми такі, щоб ставити під сумніви думку штучного інтелекту? Але якщо серйозно, то португальці цілком можуть здивувати й посісти перше місце. В Баварії достатньо проблем й навряд команда буде підходити на піку форму до групового етапу. Очікуємо, що Бока Хуніорс покаже справжній південноамериканський дух, але не думаємо, що Кавані й Ко наберуть більше ніж 4 очка. Що стосується Окленд Сіті, то ми любимо гарні футбольні історії про андердогів, але не схоже, що це станеться цього разу.