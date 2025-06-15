Інше

Football.ua разом із FAVBET представляє прев'ю матчу Клубного чемпіонату світу-2025, який відбудеться 15 червня, розпочавшись о 19:00.

У рамках першого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 Баварія зустрінеться з Окленд Сіті.

КЧС. Група С: аргентинський характер, аматори та улюблена команда штучного інтелекту

НЕДІЛЯ, 15 ЧЕРВНЯ, 19:00. TQL СТЕДІУМ, ЦИНЦИННАТІ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІССА СІ (СЕНЕГАЛ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO/СУСПІЛЬНЕ СПОРТ

Баварія втретє братиме участь у Клубному чемпіонаті світу. Мюнхенський клуб сподіватиметься повторити свої успіхи в цьому турнірі, датовані 2013 і 2020 роками, коли саме його гравцям удалося здобути трофей. "Ротен" раніше були єдиними представниками Німеччини на КЧС, але оновлення формату дозволило Боруссії Дортмунд приєднатися до них.

У сезоні-2024/25 Баварія під керівництвом Венсана Компані виграла Бундеслігу, тоді як виступи в Кубку Німеччини й Лізі чемпіонів були менш вдалими — виліт з 1/8 фіналу від Баєра й чвертьфіналу плей-оф від Інтера відповідно. Тим не менш, очевидно, що німецький гранд є одним із фаворитів Клубного чемпіонату світу-2025.

Перший суперник "ротен" є рекордсмен за кількістю участей у турнірі (12-та поява). Найкращим результатом Окленд Сіті було третє місце КЧС у 2014-му, що для скромного новозеландського клубу є чималим досягненням. "Темно-сині" — справжній гегемон своєї конфедерації (ОФК) із 13-ма з 19-ти можливих перемог у місцевій Лізі чемпіонів.

Підопічним виконувача обов'язків головного тренера Окленд Сіті Івана Віселича навряд чи варто розраховувати на здобуття бодай одного залікового бала з настільки потужнішим за нього суперником, тож сьогоднішньою ціллю "темно-синіх" буде виключно гідне представлення Нової Зеландії і футболу Океанії загалом.

Другий матч на Клубному чемпіонаті світу і тут фаворит очевидний. Букмекери оцінюють шанси мюнхенців на перемогу у більш, ніж 95%. Питання лише в тому — з яким рахунком виграє чемпіон Німеччини. Втім, не факт, що Баварія буде викладатись на повну в першому ж матчі, а цілком може задовольнитися перемогою 3:0 чи 4:0. То ж є сенс взяти тотал матчу менше (5.5).

Прогноз FAVBET: тотал менше (5.5) — 1.61

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Баварія: Ноєр — Лаймер, Та, Кім, Геррейру — Кімміх, Горецка — Олісе, Мусіала, Коман — Кейн

Окленд Сіті: Трейсі — Боксолл, ден Геєр, Мітчелл, Белл, Лобо — Манікум, Ілич, Гарріга, Ю — Беван

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 4:0

Партнер проєкту — ліцензійна ігрова платформа FAVBET. Компанія з більш як двадцятирічною історією, де широка лінія ставок на спорт та тисячі різноманітних ігор чекають на тебе.

Бренд активно підтримує український спорт, даруючи вболівальникам новий ігровий досвід.

Favbet — Твій всесвіт гри!