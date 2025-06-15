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Неоднозначний виступ команди Мессі.

Головний тренер Інтер Маямі Хав'єр Маскерано висловився про безгольову нічию в матчі-відкриття оновленого Клубного чемпіонату світу з єгипетським Аль-Ахлі (0:0). Його слова наводить The Athletic.

"Я задоволений грою. У другому таймі ми виглядали набагато краще. У першій половині ми допустили кілька втрат і дозволили їм провести небезпечні атаки.

По перерві моя команда захопила ініціативу, взяла гру під контроль і могла виграти матч.

Нам не завжди вдавалося швидко діяти з м'ячем. Ми намагалися якомога швидше рухати м'яч з флангу на фланг. У другому таймі з цим компонентом стало краще, але нам все одно є куди рости.

Це була захоплива гра, тепер на черзі наступна", — заявив Маскерано.

Наступний матч на КЧС Інтер Маямі зіграє проти Порту 19-го червня, о 22:00 за київським часом.