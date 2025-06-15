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Football.ua разом із FAVBET представляє прев'ю матчу Клубного чемпіонату світу-2025, який відбудеться 15 червня, розпочавшись о 22:00.

У рамках першого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 французький Парі Сен-Жермен зустрінеться з мадридським Атлетіко.

КЧС. Група B: чемпіонське похмілля, темна конячка та знекровлений переможець Копа Лібертадорес

НЕДІЛЯ, 15 ЧЕРВНЯ, 22:00. ROSE BOWL STADIUM, ЛОС-АНДЖЕЛЕС. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІШТВАН КОВАЧ (РУМУНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO/СУСПІЛЬНЕ СПОРТ

Скептики відносно самої ідеї впровадження оновленого формату цього турніру нікуди не поділись, але найбільш гарячих противників серед них організатори спробують задобрити суто європейським протистоянням надзвичайно високого ґатунку. Так чи інакше, а новоспечений володар головного трофею Ліги чемпіонів УЄФА долучається до великої гри в США. А це вже явно гра на підвищення ставок.

Та й проти кого зіграє команда Луїса Енріке вже в першій грі — сам мадридський Атлетіко на чолі з легендарним Дієго Сімеоне! Зараз уже мало хто пригадає, та й після треблу ПСЖ у це важко віриться, але ще в листопаді минулого року "червоно-сині" були серед головних невдах Ліги чемпіонів і ризикували пролетіти повз весняну частину кампанії. Домашній матч проти Атлетіко — один із тих каменів, через які перечепились тоді парижани й дуже боляче гепнулись.

Дуже схожа гра на перший матч проти Ліверпуля в плей-оф, коли команда Енріке ледь не в чужому воротарському розбила свій табір, але перед очима власних фанатів примудрилась програти з голом на останніх секундах у контратаці. Так, тоді всі відзначали здатність "матрацників" вискочити в останню атаку у вирішальний момент, а ПСЖ… Поговорили про класну гру в атаці, та й забули. Хто ж тоді міг передбачити, що все це так завершиться.

Але цього разу французи будуть без травмованого Усмана Дембеле, і є стійке передчуття, що ця травма може стати вирішальною в контексті всього турніру. Там ще й стан здоров’я Бредлі Баркола з його пошкодженням коліна не визначений остаточно, тож можливості для ротації у французів в атаці будуть явно не такі, як у мюнхенському фіналі проти міланського Інтера (5:0). "Змії", до речі, також грають на цьому турнірі, тож, можливо, колись ці команди й перетнуться.

У будь-якому випадку, бразильському Ботафогу та американському Сіетл Саундерс відверто не пощастило із жеребкуванням. Отримати два таких потужних конкуренти в групу — це занадто. Але виключно в очному протистоянні, як очікується, вирішиться доля першої сходинки квартету B. І оскільки воно відбудеться вже в першому турі, то команди мають кинути всі сили заради перемоги. Ми, сторонні глядачі, від цього тільки у виграші. І Джанні Інфантіно також — якось же ж треба піднімати ажіотаж довкола цього турніру.

Третій матч на Клубному чемпіонаті світу і тут фаворит очевидний. Букмекери оцінюють шанси мюнхенців на перемогу у більш, аніж 51%. Але питання в тому, чи побачимо ми результативний футбол. Не факт, що команди достатньо відновились після тривалого та виснажливого сезону, тож на додачу до ваги результату очної дуелі ми можемо стати свідками малої кількості голів.

Прогноз FAVBET: тотал менше (3) — 1.68

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Невеш, Вітінья, Руїс — Дуе, Рамуш, Кварацхелія.

Атлетіко Мадрид: Облак — Моліна, Ле Норман, Хіменес, Галан — Сімеоне, Де Пауль, Коке, Ліно — Грізманн, Альварес

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди зустрічалися тричі — у Лізі чемпіонів, на Міжнародному кубку чемпіонів та в рамках Кубка Емірейтс. По одному з можливих результатів було зафіксовано. Різниця голів — 5:5.

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 2:0

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